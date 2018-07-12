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Потребление видеоконтента довело объём мобильного трафика в США до 5 Гб в месяц
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Потребление видеоконтента довело объём мобильного трафика в США до 5 Гб в месяц 

Ruvod.com 8 часов назад
Фото: Ruvod.com
По последним данным, в прошлом году пользователи из США скачали по беспроводной связи порядка 16 Эксабайт данных, это в четыре раза больше, чем за 2014 год. Неудивительно: видеоконтент поглощает с каждым годом на 9% больше мобильного трафика.
Потребление мобильных данных продолжает расти
По статистике американской Ассоциация производителей сотовой связи (CTIA) в 2017 году в США скачали 15,7 трлн мегабайт (15,7 Эксабайт); а за 2014 год — 4 Эксабайта, грубо говоря, четверть от сегодняшней цифры.
Данные CTIA также говорят о том, что в средний потребитель использует более 5 Гб мобильного трафика в месяц. По информации Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Штаты занимают десятое место по общемировому потреблению цифровых данных. В Финляндии качают по 15,5 Гб в месяц, а в Австрии — по 11,2 Гб.
Среднестатистический гражданин США использует более, чем одно мобильное устройство, по данным исследования CTIA; из 400 млн этих мобильных устройств 273 млн — смартфоны. Смартфоны поглощают все больше внимания пользователей: 80% опрошенных не оторвется от дисплея ради шоколадки, 70% ставят мобильные развлечения приоритетнее романтических знакомств в списке интересов, 84% — выше пива, а 69% — выше кофе.
И большинство опрошенных объединяет интерес к видеоконтенту.
Видео остается главной движущей силой роста мобильного трафика
По данным компании Ooyala, объем мобильного стриминга в США увеличился на 9%, и он дает 57% всех просмотров видео в интернете. Причем, это совсем не обязательно короткие ролики. Анализ данных исследования Conviva показал, что потребление мобильного видео сбалансировано. Около трети трафика премиального видео — это длинные ролики, 42% — видео продолжительностью до 20 минут, 24% — прямые трансляции. Другими словами, пользователям комфортно что-то смотреть на своих мобильных телефонах.
Мобильный трафик используется не только вне дома: по статистике CTIA каждый пятый пользователь применяет мобильный доступ в домашних условиях. 35% испаноязычного населения и 35% афроамериканцев дома сидят в интернете с мобильных девайсов.
Безлимитные тарифы подстегивают рост трафика
Одной из сил, подпитывающих все более широкое использование видео на мобильных устройствах, является повторное появление безлимитных тарифных планов. В США каждый из ведущих операторов мобильной связи предлагает «безлимитные» планы — как правило, это 20-30 Гб в месяц на скорости по стандарту 4G. По исчерпанию объёма трафика скорость падает и становится недостаточной для полноценного стриминга, но 20 Гб в месяц обычно хватает, чтобы смотреть видео по полчаса ежедневно.
Вместо поиска Wi-Fi, опасаясь превышения лимита месячного трафика, обладатели смартфонов теперь смотрят видео, которое они хотят через мобильные сети.
Потребление видеоконтента вырастет еще больше, когда операторы начнут предлагать пользователям связь стандарта 5G — уже в следующем году.
Почему это важно
Использование мобильных данных в США продолжает расти.
Потребление видео стимулирует этот рост.
Безлимитные тарифные планы позволяют спокойно смотреть видео.
ИСТОЧНИК: nSCREENMEDIA
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