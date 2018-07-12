Приложение каршеринга «Делимобиль» возобновило работу после технического сбоя

Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Facebook.

«Cервис и приложение заработали, мы можем помочь вам открыть и закрыть авто, пишите в личные сообщения по всем вопросам. Пока еще решаем проблемы со звонками в call-центр», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в работе «Делимобиля» зафиксирован технический сбой. Как отмечали пользователи каршеринга в комментариях в социальных сетях, они не могут закрыть заказы аренды машины из-за неработающего приложения и переводят деньги со своих карт, чтобы их не сняли из-за сбоя. Также пользователи рассказали о взаимодействии со службой поддержки «Делимобиль», которая отвечает на вопросы, связанные, в том числе, с возможностью компенсации затраченного времени для завершения аренды авто.