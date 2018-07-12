Ещё
Сайт программы Ammyy Admin использовался для распространения трояна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сайт программы Ammyy Admin использовался для распространения трояна 

SecurityLab.ru 9 часов назад
Исследователи безопасности из компании Eset сообщили о компрометации сайта программы для удаленного администрирования Ammyy Admin. Через сайт программы наряду с легитимным ПО распространялся троян Win32/Kasidet.
По словам специалистов, основными функциями трояна являются хищение файлов, содержащих пароли и другие данные авторизации для криптовалютных кошельков жертвы, а также поиск определенных процессов на устройстве.
Под угрозу заражения попали пользователи, загрузившие программу с официального сайта в период с 13 по 14 июня 2018 года. Примечательно, что для маскировки вредоносной активности злоумышленники использовали бренд Чемпионата мира по футболу, так как их C&C-сервер находится по адресу hxxp: // fifa2018start [.] Info / panel / tasks.php.
Это уже не первый случай компрометации сайта Ammyy Admin. В июле 2016 года сайт программы использовался злоумышленниками для распространения банковского трояна Lurk.
SecurityLab.ru: последние новости
Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт Пользователи жалуются на обновление .NET Framework от Microsoft Google повысит в Chrome эффективность защиты от Spectre
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение