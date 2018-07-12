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Птенец павлина поразил Сеть
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Птенец павлина поразил Сеть 

Мир24 9 часов назад
Неуклюжие шаги птенца павлина удивили и насмешили пользователей Сети. Видео опубликовано на портале reddit.
Пользователь под ником The BubbaJoe разместил ролик с птенцом, подписав, что юная птица устроила небольшое «шоу» — пытается продемонстрировать свой внешний вид.
Юзеры назвали птенца удивительным и необычным. Многие отметили, что видят потомство павлинов впервые.
«Это первый раз в моей жизни, что я вижу такого маленького павлина», «Они как забавные маленькие динозаврики», «Удивительно», я даже раньше не представлял, как они выглядят», — прокомментировали ролик пользователи.
Стоит отметить, что павлины относятся к виду птиц семейства фазановых. Их отличается от других сородичей крупный распускаемый яркий хвост. Ареал обитания павлинов — Шри-Ланка, Индия, Пакистан, Африка. Красочное оперение у птенцов этих птиц обычно появляется через три-четыре года.
Ранее Сеть удивила змея, которая ловко замаскировалась среди деревьев. Только один пользователей смог обнаружить ее местоположение на снимке.
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