Птенец павлина поразил Сеть

Неуклюжие шаги птенца павлина удивили и насмешили пользователей Сети. Видео опубликовано на портале reddit.

Пользователь под ником The BubbaJoe разместил ролик с птенцом, подписав, что юная птица устроила небольшое «шоу» — пытается продемонстрировать свой внешний вид.

Юзеры назвали птенца удивительным и необычным. Многие отметили, что видят потомство павлинов впервые.

«Это первый раз в моей жизни, что я вижу такого маленького павлина», «Они как забавные маленькие динозаврики», «Удивительно», я даже раньше не представлял, как они выглядят», — прокомментировали ролик пользователи.

Индия, Стоит отметить, что павлины относятся к виду птиц семейства фазановых. Их отличается от других сородичей крупный распускаемый яркий хвост. Ареал обитания павлинов — Шри-Ланка Пакистан , Африка. Красочное оперение у птенцов этих птиц обычно появляется через три-четыре года.

Ранее Сеть удивила змея, которая ловко замаскировалась среди деревьев. Только один пользователей смог обнаружить ее местоположение на снимке.

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