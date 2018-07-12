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Новый вид вымогательства появился во «ВКонтакте»
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Новый вид вымогательства появился во «ВКонтакте» 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Мошенники придумали новый метод вымогательства в социальной сети «ВКонтакте». Теперь хакеры выпрашивают у пользователей деньги на похороны родных. Об этом «360» рассказал один из потерпевших Вячеслав Денисов.
О том, что его страницу в соцсети взломали, Вячеслав узнал от друзей — они неожиданно начали ему звонить и соболезновать. Мошенники устроили рассылку, в которой сообщили о гибели его отца. Сообщения получили около 150 человек.
«Начали звонить, соболезновать. Некоторые готовы были тут же оказать помощь», — рассказал Вячеслав.
Он добавил, что в таких ситуациях необходимо перепроверять информацию, несмотря на убедительность слов мошенников.
«Отцу не говорил — зачем лишний раз заставлять нервничать человека? Люди, которые стараются заработать всеми доступными им способами, не задумываются о чувствах и переживаниях других людей. Как бы убедительно не писали, лучше переспросить, а не верить всему. Во время таких современных технологий надо быть внимательнее», — добавил собеседник «360».
Источник фото: телеканал «360»
Жительница Оклахомы Дайан Хэмптон решила проверить свой счет в приложении и обнаружила, что задолжала один миллион долларов. Изучив историю операций, она поняла, что долг появился за пользование интернет-услугами.
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