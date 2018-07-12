Новый вид вымогательства появился во «ВКонтакте»

Мошенники придумали новый метод вымогательства в социальной сети «ВКонтакте». Теперь хакеры выпрашивают у пользователей деньги на похороны родных. Об этом «360» рассказал один из потерпевших Вячеслав Денисов

О том, что его страницу в соцсети взломали, Вячеслав узнал от друзей — они неожиданно начали ему звонить и соболезновать. Мошенники устроили рассылку, в которой сообщили о гибели его отца. Сообщения получили около 150 человек.

«Начали звонить, соболезновать. Некоторые готовы были тут же оказать помощь», — рассказал Вячеслав.

Он добавил, что в таких ситуациях необходимо перепроверять информацию, несмотря на убедительность слов мошенников.

«Отцу не говорил — зачем лишний раз заставлять нервничать человека? Люди, которые стараются заработать всеми доступными им способами, не задумываются о чувствах и переживаниях других людей. Как бы убедительно не писали, лучше переспросить, а не верить всему. Во время таких современных технологий надо быть внимательнее», — добавил собеседник «360».

Источник фото: телеканал «360»

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