Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны

Мошенники стали использовать в социальных сетях новый способ вымогательства денег у пользователей.

Хакеры взламывают аккаунты и рассылают друзьям пользователя сообщения о смерти его родственников с просьбой помочь собрать деньги на похороны и панихиду, рассказал телеканалу «360» один из потерпевших Вячеслав Денисов

Мужчина узнал, что его страницу в социальной сети взломали, когда внезапно его друзья стали звонить и соболезновать. В разговоре Вячеслав понял, что мошенники организовали массовую рассылку по списку его знакомых. Во всех них содержалась информация о смерти его отца и просьбы помочь собрать деньги на организацию похорон.

«Начали звонить, соболезновать. Некоторые готовы были тут же оказать помощь», — рассказал Вячеслав.

Всего подобные сообщения получили порядка 150 человек.

Мужчина отметил, что не стал расстраивать своего отца и рассказывать ему о случившемся. Он подчеркнул, что мошенники не думают о чувствах и переживаниях других людей и выманивают деньги любыми способами и средствами.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, пользователям соцсетей необходимо перепроверять информацию, а не верить написанному в сообщении. Даже когда слова преступников кажутся убедительными, стоит позвонить и лично удостовериться, правда это или нет.

«Во время таких современных технологий надо быть внимательнее», — заключил Вячеслав.

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