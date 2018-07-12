Yota снижает цены в 17 регионах

Оператор Yota (дочка «МегаФона» ) снизил цены на мобильную связь в 17 регионах. В среднем стоимость минут снизилась на 20%, а цены на трафик упали более чем на 55%.

Так, например, в Белгородской области за 160 рублей пользователям теперь доступны 42 Гб трафика против 300 рублей за 30 Гб, а стоимость 400 минут теперь составляет 70 рублей вместо 100 рублей. В ЯНАО теперь можно приобрести 500 минут разговоров за 90 рублей вместо 115 рублей, а 22 Гб обойдутся в 140 рублей против 300 рублей за 20 Гб.

Линейка доступна как новым клиентам мобильного оператора, так и действующим абонентам: перейти на новую линейку можно в мобильном приложении или обратившись в службу поддержки Yota.

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