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Yota снижает цены в 17 регионах
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Yota снижает цены в 17 регионах 

Банки.ру 7 часов назад
Фото: РИА Томск
Оператор Yota (дочка «МегаФона») снизил цены на мобильную связь в 17 регионах. В среднем стоимость минут снизилась на 20%, а цены на трафик упали более чем на 55%.
Так, например, в Белгородской области за 160 рублей пользователям теперь доступны 42 Гб трафика против 300 рублей за 30 Гб, а стоимость 400 минут теперь составляет 70 рублей вместо 100 рублей. В ЯНАО теперь можно приобрести 500 минут разговоров за 90 рублей вместо 115 рублей, а 22 Гб обойдутся в 140 рублей против 300 рублей за 20 Гб.
Линейка доступна как новым клиентам мобильного оператора, так и действующим абонентам: перейти на новую линейку можно в мобильном приложении или обратившись в службу поддержки Yota.
С 12 июля новые пакеты доступны пользователям Иркутской области, ХМАО и ЯНАО, Курганской области, а также Пермской, Тюменской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Омской, Кемеровской, Томской, Нижегородской, Курской, Тульской и Челябинской областей.
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