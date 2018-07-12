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В сети впервые увидели птенца павлина и были шокированы
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В сети впервые увидели птенца павлина и были шокированы 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit под ником @TheBubbaJoe опубликовал короткое видео с птенцом павлина.
В ролике видно, как маленький павлин ходит по траве, пытаясь угнаться за камерой. Его хвост еще не оперился, поэтому попытки впечатлить зрителей вызывали лишь смех у девушки-оператора и ее друзей.
Пользователи сети пришли в восторг от увиденной картины. Большинство из них заявили, что никогда в жизни не видели птенца павлина. Более того, многие комментаторы вообще не задумывались, как выглядят детеныши этих птиц.
«Я не могу поверить, что дожил до 30 лет, но увидел птенца павлина только сейчас», — написал один из юзеров. Десятки других зрителей поддержали его. Также посетители имиджборда назвали маленькую птицу невероятно милым созданием.
Ранее пользователи посмеялись над непослушной кошкой, которую едва не стошнило на кровать из-за запаха чипсов.
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