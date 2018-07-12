Пользователи жалуются на обновление.NET Framework от Microsoft

Пользователи по всему миру жалуются на обновление.NET Framework KB4340558, выпущенное компанией Microsoft в рамках июльского пакета исправлений для ОС Windows. При попытке установить обновление система выдает ошибку 0x80092004.

Обновление KB4340558 для ОС Windows 8.1, RT 8.1 и Server 2012 R2 доступно для версий фреймворка.NET Framework 3.5 (SP1), 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 и 4.7.1. Данное обновление безопасности предназначено для устранения трех уязвимостей, в частности критической проблемы CVE-2018-8284, позволяющей удаленно выполнить код, уязвимости повышения привилегий CVE-2018-8202, а также проблемы некорректной проверки сертификатов CVE-2018-8356.

Как полагают пользователи, данное обновление не работает из-за ошибки, допущенной Microsoft при его создании, так как установить пакет исправлений вручную также невозможно. В настоящее время владельцам перечисленных выше версий ОС Windows рекомендуется ждать, пока Microsoft не выпустит официальное решение данной проблемы.

Напомним, ранее Компания Microsoft выпустила пакет исправлений за июль 2018 года. В текущем месяце производитель исправил 53 уязвимости, в том числе 8 критических, в 15 различных продуктах.