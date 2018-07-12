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Американка влезла в миллионные долги за Интернет
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Американка влезла в миллионные долги за Интернет
News.ru
11 часов назад
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Жительница штата Оклахома обнаружила, что должна интернет-компании миллион долларов. Именно такую сумму Дайан Хэмптон обнаружила в своём приложении для оплаты Интернета.
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