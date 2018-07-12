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К концу года высокоскоростной интернет появится в 70% воронежских сельских школ
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К концу года высокоскоростной интернет появится в 70% воронежских сельских школ 

Вести Воронеж 11 часов назад
Сеть, которая у них есть сейчас, нуждается в замене.
В 70% сельских школ проведут высокоскоростной интернет уже к концу этого года. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента связи и массовых коммуникаций Илья Сахаров. Сейчас образовательные учреждения подключены ко всемирной сети, однако качество связи оставляет желать лучшего. Каждая школа существует в интернет-пространстве отдельно, не входит в единую целостную систему и не имеет возможности пользоваться современными общеобразовательными электронными сервисами.
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