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Стали известны причины удаления тысяч аккаунтов в «Твиттер»
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Стали известны причины удаления тысяч аккаунтов в «Твиттер» 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Социальная сеть «Твиттер» планирует удалить все подозрительные и фейковые аккаунты. Это необходимо для того, чтобы уточнить количество подписчиков пользователей.
Согласно информации, опубликованной в блоге компании, решение об удалении фейковых аккаунтов приняло руководство соцсети. Так, в «Твиттере» подчеркнули, что в течение многих лет блокировали аккаунты, в поведении которых наблюдались резкие изменения. Владельцы таких профилей не могли залогиниться до тех пор, пока не сбрасывали пароль или не подтверждали, что действительно владеют аккаунтом.
В течение этой недели руководство «Твиттера» планирует удалять заблокированные профили из счетчика числа подписчиков. У большинства пользователей станет примерно на четыре фолловера меньше, а у популярных блогеров пропадет больше подписчиков. Однако такая мера должна способствовать тому, чтобы «Твиттер» стал более надежным сервисом для публичных бесед.
Стоит отметить, что в компании назвали ряд причин, по которым может быть удален аккаунт. Среди них: публикация вводящих в заблуждение ссылок, многочисленные попадания в черные списки и слишком частые «упоминания» других пользователей.
Отметим, что в первом квартале текущего года в «Твиттере» было зарегистрировано около 366 млн активных пользователей. В июле соцсеть начала блокировать примерно по миллиону страниц в день.
Как пишет «Реальное время», в течение мая и июня «Твиттер» заблокировал более 70 млн аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации.
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