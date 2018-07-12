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Twitter проведет масштабную зачистку
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Twitter проведет зачистку фейковых аккаунтов 

ТВ Центр 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Чтобы сделать число подписчиков пользователей более точным и значимым, Twitter удалит большое количество подозрительных аккаунтов. При этом у всех владельцев будет возможность подтвердить, что они не являются фейком и действительно пользуются страницей. Отмечается, что после этого популярные блогеры могут лишиться довольно значительного числа фолловеров.
Компания Twitter намерена удалить большое количество подозрительных аккаунтов в своей социальной сети, чтобы сделать число подписчиков пользователей более точным и значимым. Об этом сообщает "Газета.ру".
В Twitter также подчеркнули, что уже долгое время блокируют аккаунты, на которых наблюдались резкие изменения. При этом до блокировки владельцам всегда предоставляется возможность подтвердить, что они действительно пользуются страницей.
Теперь же модераторы соцсети будут удалять уже заблокированные аккаунты из подписчиков. Отмечается, что после этого популярные блогеры могут лишиться довольно значительного числа фолловеров.
Ранее стало известно, что до конца 2018 года в Twitter изменится процесс регистрации. Ее нужно будет подтверждать через e-mail и телефонный номер. Подобные меры вводятся для борьбы со спамом и ботами, оставляющими оскорбительные комментарии и распространяющими агрессивный контент.
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