Хакеры оценили безопасность международного аэропорта всего в $10

Хакеры выставили на продажу учетные данные для удаленного доступа к системам безопасности и автоматизации одного из крупных международных аэропортов, запросив за них всего $10. Логины и пароли были обнаружены экспертами компании McAfee в ходе исследования подпольных торговых площадок, предлагающих удаленный доступ через RDP ко взломанным компьютерам.

С помощью поисковой системы Shodan исследователи отследили IP-адрес взломанного компьютера (на базе Windows Server) и обнаружили аккаунты, связанные с двумя компаниями, специализирующимися на обеспечении безопасности аэропортов. Одна занималась защитой и автоматизацией здания, а вторая — видеонаблюдением и анализом.

На данный момент неясно, как злоумышленникам удалось получить учетные данные. По словам исследователей, они могли просканировать Сеть на предмет систем, разрешающих подключение через RDP, и при их обнаружении провести брутфорс-атаку с помощью популярных инструментов, на пример, Hydra, NLBrute или RDP Forcer.

Специалисты McAfee обратились к администрации аэропорта, где экспертам подтвердили подлинность информации. Несмотря на то, что проблема устранена, название аэроузла не раскрывается.

Remote Desktop Protocol (протокол удаленного рабочего стола) — протокол, позволяющий получать доступ к удаленным компьютерам без непосредственного контакта с ними. Пользователь сможет видеть все файлы, запускать приложения и выполнять все остальные задачи, как будто находясь в непосредственной близости от своего компьютера. Скорость работы через протокол зависит только от скорости интернет-соединения.