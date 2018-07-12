Ещё
Хакеры оценили безопасность международного аэропорта всего в $10
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры оценили безопасность международного аэропорта всего в $10 

SecurityLab.ru 11 часов назад
Фото: Anti-Malware.ru
Хакеры выставили на продажу учетные данные для удаленного доступа к системам безопасности и автоматизации одного из крупных международных аэропортов, запросив за них всего $10. Логины и пароли были обнаружены экспертами компании McAfee в ходе исследования подпольных торговых площадок, предлагающих удаленный доступ через RDP ко взломанным компьютерам.
С помощью поисковой системы Shodan исследователи отследили IP-адрес взломанного компьютера (на базе Windows Server) и обнаружили аккаунты, связанные с двумя компаниями, специализирующимися на обеспечении безопасности аэропортов. Одна занималась защитой и автоматизацией здания, а вторая — видеонаблюдением и анализом.
На данный момент неясно, как злоумышленникам удалось получить учетные данные. По словам исследователей, они могли просканировать Сеть на предмет систем, разрешающих подключение через RDP, и при их обнаружении провести брутфорс-атаку с помощью популярных инструментов, на пример, Hydra, NLBrute или RDP Forcer.
Специалисты McAfee обратились к администрации аэропорта, где экспертам подтвердили подлинность информации. Несмотря на то, что проблема устранена, название аэроузла не раскрывается.
Remote Desktop Protocol (протокол удаленного рабочего стола) — протокол, позволяющий получать доступ к удаленным компьютерам без непосредственного контакта с ними. Пользователь сможет видеть все файлы, запускать приложения и выполнять все остальные задачи, как будто находясь в непосредственной близости от своего компьютера. Скорость работы через протокол зависит только от скорости интернет-соединения.
SecurityLab.ru: последние новости
Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт Сайт программы Ammyy Admin использовался для распространения трояна Google повысит в Chrome эффективность защиты от Spectre
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение