Приложением «Парковки Москвы» пользуются 2,7 млн автомобилистов

Стоянку в зоне платной парковки с помощью мобильного приложения оплачивают 83% столичных автомобилистов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С момента запуска приложение скачали уже больше 2,7 миллиона пользователей. По словам заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова , еще 15% водителей оплачивают парковку с помощью SMS, еще около 2% пользуются паркоматами, голосовой оплатой и личным кабинетом.

Приложение также помогает избегать ошибок при оплате парковки. Оно каждый месяц проверяет сохраненные номера машин и находит те, которые были введены без региона, транслитерацией и с неправильным порядком символов. Если оно находит ошибку, то просит автовладельца перепроверить номер.

Сервис также помогает найти автомобиль на парковке и узнать про штрафы. В карте сервиса можно найти свою машину, оставленную на парковке, и проверить штрафы.

К чемпионату мира по футболу в сервисе появилась специальная отметка-пропуск для резидентов Арбата, Хамовников, Покровского-Стрешнева. По ней автомобилисты могут въехать в зону ограничений перед матчами.