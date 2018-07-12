М. Ликсутов: Мобильное приложение «Парковки Москвы» скачали более 2,7 млн автомобилистов

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«С момента запуска мобильное приложение «Парковки Москвы» скачали более 2,7 млн автомобилистов. Большинство загрузок совершили пользователи системы iOS (1,6 млн), тогда как на Android приложение установили 1,1 млн водителей», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что приложение остается лидером среди всех способов оплаты парковки — его выбирают 83% автовладельцев. На долю SMS-сообщений приходится 15% всех оплат и 2% — это другие способы: паркоматы, голосовая оплата, личный кабинет.

«Мобильное приложение постоянно развивается, чтобы у автомобилистов появилось еще больше возможностей. Так, например, к чемпионату мира по футболу в приложении появилась специальная отметка-пропуск для резидентов районов Арбат, Хамовники, Покровское-Стрешнево, разрешающая въезд в зону ограничений перед матчами. Чтобы проехать в район проживания, резидентам нужно предъявить на въезде соответствующую отметку в мобильном приложении», — подчеркнул М. Ликсутов.

По его словам, приложение позволяет не только оплачивать парковку, но и помогает при этом избежать ошибок.

«Ежемесячно оно проверяет сохраненные для оплаты номера машин и выявляет те, которые указаны без региона, транслитерацией, с нарушенным порядком символов. В таком случае приложение попросит автомобилиста перепроверить номер. И если он не будет исправлен, то при следующей оплате система попросит указать его заново», — добавил заммэра.

М. Ликсутов подчеркнул, что приложение также поможет найти автомобиль, оставленный на парковке, узнать о штрафах. Карта в приложении позволит увидеть ближайшие парковки для автомобилей инвалидов, грузовиков, электрокаров и других типов транспорта, а также стоянки в капитальных строениях.