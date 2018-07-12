«Как бревно» — пользователи поиздевались над подиумной походкой Бузовой

Телеведущая, актриса, дизайнер, певица, как она сама себя называет, Ольга Бузова новым видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте, хотела всех поразить и порадовать. Но что-то пошло не так.

Ольга в красивом платье и на каблуках томно идет по улицам красивого заграничного города. Комментарий Бузовой к публикации «Мяу 🐾🐾🐾», видимо, должен был заставить всех понять, что это суперсексуальная «кетуок», от английского catwalk «кошачья походка» и «подиум». Однако ни сексуальности, ни просто красоты походки в действе бессердечные пользователи ни усмотрели.

Многие интересовались, достаточно ли зарабатывает Ольга, а если достаточно, то почему не увеличит себе грудь для большей привлекательности. Кое-кто обвинял Бузову в манерности и кривляньи. Кому-то из пользователей по душе были короткие метафоры: «Доска», «Как бревно» — ультимативно заявляли они.

Тем не менее, справедливости ради стоит отметить, что к этому видео Бузовой были и восхищенные комментарии. Некоторые пользователи отмечали красоту артистки, ее трудолюбие и умение привлечь к себе внимание.