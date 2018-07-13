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Apple зарегистрировала два новых iPad в России
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Apple зарегистрировала два новых iPad в России 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple зарегистрировала два новых iPad в РоссииКажется, этой осенью Apple покажет сразу два новых планшета. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии.
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