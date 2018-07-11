СМИ раскрыли личность автора Telegram‐канала «Сталингулаг». Это понравилось не всем

Журналисты РБК заявили, что установили личность автора анонимного Telegram‐канала «Сталингулаг». По версии СМИ, автором может быть молодой блогер Александр Горбунов из Дагестана . В качестве аргументов приведены данные аккаунта в Twitter из которого после появился канал одного из самых популярных блогеров рунета. О том, как выяснилась личность анонимного автора и как отреагировала Сеть — в материале «360».

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Проект «Сталингулаг» представлен в трех социальных сетях: мессенджере Telegram, в Twitter, а также Instagram. Все материалы пишутся от первого лица.

Если ранжировать социальные сети автора по количеству подписчиков, то на первом месте находится Twitter, с 1,25 миллиона фолловеров, на втором месте канал в Telegram, который читают около 289 тысяч человек. Замыкает тройку Instagram с 28 тысячами подписчиков.

Выйти на автора проекта помог Twitter. Журналисты выяснили, что впервые «Сталингулаг» появился в июне 2013 года, а все сообщения до этого момента публиковались на аккаунте @algorbunov. По версии РБК, это мог быть 26-летний житель столицы Дагестана Александр Горбунов. Имя и фамилии были указаны в его Живом Журнале вместе с датой рождения, на которые он часто кидал ссылки. Сейчас блог с платформы Livejournal удален (данные WaybackMachine — архива веб страниц)

Кроме того, на авторство Горбунова указывал и адрес его электронной почты, к которой привязан Twitter. С нее он также регистрировался во «ВКонтакте» и на сайте по личностному росту Moneymlm.ru. На этом сайте журналисты нашли имя и фамилию Горбунова, а также номер телефона с кодом Дагестана.

Удалось установить еще одну связь. В прошлом году «Сталингулаг» часто публиковал обзоры на прочитанные книги. Все они совпадают с прочитанным списком в сетевой библиотеке Bookmate пользователя aelexandryo. В частности, речь идет о романах Гюго «Отверженные» и Уэльбека «Покорность». Об этих произведениях «Сталингулаг» рассказывал в своем Instagram.

О его биографии известно мало. Вырос Горбунов в Махачкале , учился на юриста. Об этом журналистам сообщила знакомая семьи. После появления Живого журнала он часто комментировал протесты 2011 года и параллельно рекламировал собственный блог. Некоторые подписчики называли его «Саша».

РБК выяснил, что сейчас Горбунов живет в Москве . Корреспондент издания направил ему письмо на электронный адрес. Послание открыли с IP-адреса одного из столичных провайдеров.

Переименование аккаунта в Twitter в «Сталингулаг» произошло в 2013 году. После появления Telegram он переехал туда при этом большинство подписчиков последовали за ним, так что аудиторию удалось нарастить очень быстро.

Сейчас проектом руководит сам Горбунов, но при этом пишет за него команда райтеров, рассказала его знакомая. На канале постоянно появляется реклама. Стоимость одного поста составляет 150 тысяч рублей с размещением на три дня.

Реакция

После деанонимизации в Twitter «Сталингулаг» появилось несколько записей с разницей в несколько часов.

После автор решил превратить проведенное расследование в шутку.

Пользователи и подписчики массово подхватили идею за что получили ретвит в одном из самых популярных каналов.

Вспомнились уже классические интернет-мемы.

В ход пошли фотографии.

Большую часть пользователей удивил возраст автора текстов, так как мысли, которые он излагает в своих текстах вообще не свойственны молодым людям.

Некоторые увидели в работе журналистов РБК рекламу.

Журналистов также обвинли в принудительной деанонимизации.

Но если в Twitter все прошло достаточно спокойно, то пользователи Facebook просто взорвались негодованием. Их возмутило разглашение личных данных, а также то, что журналисты «раскрыли» личность критика, чем поставили его в опасное положение.

Источник фото: Facebook

Источник фото: Facebook

Источник фото: Facebook