Криптокошелек добавили в мобильный браузер Opera

Разработчики мобильного браузера Opera добавили в него криптокошелек. Ем самым они упростили совершение операций с цифровыми деньгами прямо со смартфона, сообщил сайт «Русская планета».

Помимо этого, пользователям не нужно будет придумывать новые пароли для своего криптокошелька. Безопасность всех виртуальных накоплений обеспечит защита операционной системы Android.

На данный момент приложение поддерживает только Ethereum, токены стандарта ERC-20 и коллекционные предметы в формате ERC-721. Если оно будет пользоваться успехом, перечень криптовалют расширят.