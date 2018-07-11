Последнее обновление Xiaomi может превратить Redmi Note 5 в «кирпич»

Xiaomi решила внести в MIUI некоторые коррективы, которые могут превратить самый популярный на данный момент аппарат компании Redmi Note 5 в «кирпич».

Теперь пользователи Redmi Note 5 не смогут откатиться на более старую версию системы, если у них уже установлена MIUI 10 Public ROM 8.7.5. Компания представила механизм «антиоткат», который блокирует данную процедуру, превращая смартфон в «кирпич».

Об этом пользователям устройства заявил администратор форума MIUI:

Если вы используете версию ниже MIUI 10 Public ROM 8.7.5, беспокоиться не стоит, так как новый механизм активен лишь в версии 8.7.5 и выше, если верить MIUI.

С одной стороны, такой шаг оправдан, ведь это забота о пользователях, их безопасности. Однако тот факт, что по случайности или незнанию смартфон может выйти из строя, не радует.

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По материалам MIUI Forum