Google готовит редизайн Chrome. Как будет выглядеть обновленный браузер

Веб-браузер Chrome от Google , чья внешность оставалась неизменной в течение длительного времени, готовится получить серьезный редизайн в стилистике Material Design. ИТ-евангелист Франсуа Бьюфор протестировал обновленный браузер и продемонстрировал его внешний вид всем желающим.

Обновленный Google Chrome

Несмотря на то что в нашем распоряжении оказался только один скриншот интерфейса обновленного Chrome, даже на его основе можно сделать вывод о кардинальности апдейта. Если бы была необходимость выразить произведенные изменения одним словом, лично я бы назвал его воздушным.

Что изменилось

Адресная строка обновленного Chrome выглядит совершенно не так, как в предыдущей версии. Она будто стала легче и непринужденнее, если подобные формулировки допустимы в отношении функционального элемента. Дизайнеры Google сделали ее округлой, а также сократили ее протяженность, оставив больше места для клавиш перехода между страницами и перезагрузки.

Вкладки обновленного Chrome, больше не выглядят как крыши домиков в европейском стиле (по крайней мере, именно их мне напоминало то, что было прежде). Рисуя их, в Google также отказались от острых граней, очень аккуратно сгладив края и сделав сами вкладки прямоугольными. Стало красивее и вместе с тем удобнее — кажется, что с такими вкладками не попасть по ним будет попросту невозможно.

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