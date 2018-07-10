Ещё
Пиратские мобильные приложения заблокируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пиратские мобильные приложения заблокируют 

Российская Газета 10 июля 2018
Фото: Галерея Чижова
Госдума в первом чтении приняла законопроект о блокировке пиратского контента в магазинах приложений для мобильных устройств. Расширяется список информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за незаконное распространение информации.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что при помощи ограничения распространения пиратского контента удалось подорвать экономику пиратских площадок и обеспечить расширение доступа к законному контенту в интернете.
— В то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований, необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов, — пояснил он необходимость принятия нового закона.
Российская Газета: последние новости
Квитанция письмом Самолет аварийно сел в Раменском на запененную полосу В Совфеде объяснили заявление Тимошенко о возвращении Крыма
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение