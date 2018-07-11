Браузер Opera для Android получил встроенный криптокошелек

Разработчики Opera не стали ограничиваться функцией защиты от майнинга и добавили в браузер для ОС Android криптовалютный кошелек. Нововведение пока доступно только в бета-версии приложения, получить доступ к которому можно, отправив соответствующую заявку на сайте компании.

Криптокошелек в браузере

Встроенный криптокошелек позволит пользователям Opera для ОС Android мгновенно переключаться между веб-серфингом и своими финансами. Таким образом разработчики браузера рассчитывают превратить цифровую наличность из чисто спекулятивного инструмента в ежедневное платежное средство.

Защита криптовалют

Безопасность криптовалют обеспечивается штатными средствами мобильного устройства. Таким образом доступ к кошельку будет заблокирован до момента идентификации пользователя смартфоном или планшетом при помощи пароля доступа, отпечатка его пальца или изображения лица в зависимости от выбранного способа защиты.

Поддерживаемые токены

На этапе бета-тестирования браузер Opera для устройств под управлением Android поддерживает токены ETH, ERC-20 и ERC-721, однако к моменту выхода финальной версии в Google Play разработчики планируют существенно расширить совместимость фирменного криптовалютного кошелька.

Как скачать

Чтобы получить ранний доступ к криптовалютному кошельку Opera, необходимо отправить заявку на участие в бета-тестировании. Сделать это можно в соответствующем разделе на официальном сайте проекта Opera Crypto.

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