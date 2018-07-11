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Модераторы блокируют аккаунты заключенных в соцсетях
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Модераторы блокируют аккаунты заключенных в соцсетях 

360tv.ru 11 июля 2018
Заключенные уходят в социальные сети, где могут свободно нарушать закон. Об этом сообщил сайт EG.RU.
Аккаунты 152 заключенных были заблокированы модераторами Facebook, Instagram и Youtube в 2015 году. За два следующих года их количество возросло до 527 штук. Несмотря на то, что правила тюремного режима строго запрещают пользоваться телефоном.
Люди, пребывающие в месте лишения свободы, создают аккаунты, с помощью которых могут совершать киберпреступления, распространять наркотики или угрожать своим жертвам и свидетелям. Поэтому администраторы социальных сетей блокируют аккаунт, как только становится известно, что он принадлежит заключенному.
«Жертвы перестают чувствовать себя в безопасности, когда узнают, что преступники могут получить доступ к их личной информации, просматривать их фотографии и даже связаться с ними онлайн», — пояснила сотрудник правоохранительных органов Диана Фосетт.
Заключенный обманул сокамерника на 80 миллионов рублей. Заключенный из московского СИЗО № 5 сообщил, что поможет сокамернику за денежное вознаграждение.
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