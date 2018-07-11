Ещё
«Охотники на свалки» в соцсетях более 300 раз сообщили о навалах мусора в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Охотники на свалки» в соцсетях более 300 раз сообщили о навалах мусора в Подмосковье 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Пользователи социальных сетей Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter отправили более 300 сообщений посредством хэштега #ОхотаНаСвалку о скоплениях мусора, сообщила в среду начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
Хэштег #ОхотаНаСвалку надзорное ведомство запустило более недели назад. С помощью хэштега можно сообщить о местонахождении мусорных свалок и навалов. Все сообщения Госадмтехнадзор передает ответственным лицам.
«Больше всего отходов с помощью соцсетей зафиксировано на землях сельскохозяйственного назначения, лесного хозяйства, также фиксируются навалы около контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. От пользователей соцсетей уже поступило около 300 сообщений из соцсетей с хэштегом #ОхотаНаСвалку. Самые активные «охотники на свалки» живут в Истре, Раменском и Щелкове», — сказала Витушева.
Она напомнила, что для того, чтобы найденную свалку «поймали», необходимо указать как можно более точное ее местонахождение (желательно с координатами), приложить фото с привязкой к местности и обязательно поставить хэштег #ОхотаНаСвалку.
Кроме того, можно оставлять координаты и информацию об обнаруженных свалках под специальными постами, которые размещаются в аккаунтах Госадмтехнадзора.
Используя предоставленную жителями информацию, Госадмтехнадзор будет требовать от ответственных за содержание территории лиц незамедлительного устранения нарушения. Чем подробнее будет информация о месте свалки, тем меньше времени займет у инспекторов фиксация и поиск ответственных за территорию лиц, а также привлечение их к административной ответственности.
РИАМО: последние новости
В Mail.Ru заверили, что не использовали данные пользователей Facebook некорректным образом В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Умный поиск заработал в приложении «Узнай Москву»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками107
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС142
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение