«Охотники на свалки» в соцсетях более 300 раз сообщили о навалах мусора в Подмосковье

Татьяна Витушева. Пользователи социальных сетей Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter отправили более 300 сообщений посредством хэштега #ОхотаНаСвалку о скоплениях мусора, сообщила в среду начальник Госадмтехнадзора Московской области

Хэштег #ОхотаНаСвалку надзорное ведомство запустило более недели назад. С помощью хэштега можно сообщить о местонахождении мусорных свалок и навалов. Все сообщения Госадмтехнадзор передает ответственным лицам.

«Больше всего отходов с помощью соцсетей зафиксировано на землях сельскохозяйственного назначения, лесного хозяйства, также фиксируются навалы около контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. От пользователей соцсетей уже поступило около 300 сообщений из соцсетей с хэштегом #ОхотаНаСвалку. Самые активные «охотники на свалки» живут в Истре Раменском и Щелкове», — сказала Витушева.

Она напомнила, что для того, чтобы найденную свалку «поймали», необходимо указать как можно более точное ее местонахождение (желательно с координатами), приложить фото с привязкой к местности и обязательно поставить хэштег #ОхотаНаСвалку.

Кроме того, можно оставлять координаты и информацию об обнаруженных свалках под специальными постами, которые размещаются в аккаунтах Госадмтехнадзора.

Используя предоставленную жителями информацию, Госадмтехнадзор будет требовать от ответственных за содержание территории лиц незамедлительного устранения нарушения. Чем подробнее будет информация о месте свалки, тем меньше времени займет у инспекторов фиксация и поиск ответственных за территорию лиц, а также привлечение их к административной ответственности.