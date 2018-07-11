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Стало известно название Android 9.0
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Стало известно название Android 9.0 

iPhones.ru 11 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Стало известно название Android 9.0Ежегодно Google сначала знакомит пользователей с очередной версией мобильной операционной системы Android, и только в день выхода финальной версии анонсирует ее кодовое названиe. Android 9.0 P не стала исключением.
Но в этом году сюрприз немного подпортил китайский OEM-производитель Huawei.
За месяц до выхода Android 9.0, во время переписки с владельцем смартфона Huawei P9 Lite mini, представитель службы поддержки случайно раскрыл название ОС.
Покупатель хотел узнать, будет ли его девайс поддерживать Android 8.0 Oreo, а узнал кодовое имя еще не вышедшей операционки.
Android 9.0 будет называть Android Pistachio, что в переводе на русский означает «Android фисташка» — лидер предварительных опросов среди пользователей ОС. Вообщем, сюрприз у Google не получился.
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