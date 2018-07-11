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Интернет-пользователи вступили в спор из-за новой оптической иллюзии
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Интернет-пользователи вступили в спор из-за новой оптической иллюзии 

Национальная Служба Новостей 11 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Новая оптическая иллюзия разделила пользователей сети на два лагеря. Как сообщает РЕН ТВ, на этот раз причиной для споров стал снимок двух зданий, одно из которых кажется ближе к наблюдателю, чем второе.
Так, часть пользователей уверена в том, что на фото, распространенном в социальных сетях, ближе к ним находится темно-серое здание слева. Другая группа «наблюдателей» полагает, что ближе расположен оранжевый дом, находящийся в правом углу снимка.
Отмечается, что последователи «левой» версии приводят весомые аргументы в пользу своей версии: в месте пересечения силуэтов зданий хорошо заметно, что балконы более темного дома накладываются на элементы конструкции правого здания.
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