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Пользователь твиттера мрачно объяснил любовь черепашек-ниндзя к пицце
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Пользователь твиттера мрачно объяснил любовь черепашек-ниндзя к пицце 

Tlum.ru 11 июля 2018
Фото: Tlum.ru
«Не задумывались, почему черепашки-ниндзя все время едят пиццу?». С этого вопроса начинается пост пользователя граф горгоньяк в его твиттере. ‏Любят они ее или обожают круглую еду, или — ее можно заказать куда угодно. Вариантов может быть много. И Граф Горгоньяк предложил свой. Очень и очень мрачный.
Не задумывались, почему черепашки-ниндзя всё время едят пиццу? Ответ прост: они заедают стресс. Уродливые мутанты, живущие в вонючих пещерах, никогда не видящие солнечного света, изолированные от общества в компании самих себя и такой же уродливой крысы…
— граф горгоньяк (@TriggerCap) 9 июля 2018 г.
На этом пост не закончился. Дальше пользователь рассуждает о депрессии, уровне глюкозы, планах черепашек до того, как они стали солдатами Шредера и т.д. Он даже сравнивает их с героями Ремарка — «Четыре товарища — чужие на чужой войне».
К обсуждению присоединились и другие пользователи со своими теориями, мрачными и не очень. Общее мнение читателей этого поста выразил пользователь «просто дайте поспать»
А что вы думаете по этому поводу?
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