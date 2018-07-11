Ещё
22,97% лучших VPN на рынке допускают утечки данных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

22,97% лучших VPN на рынке допускают утечки данных 

Anti-Malware.ru 11 июля 2018
Исследователь в области кибербезопасности Джон Мейсон (John Mason) протестировал 74 VPN-сервиса на наличие разных форм утечки данных. В ходе своих тестов специалист всеми возможными способами пытался получить реальный IP-адрес пользователя, который такие сервисы должны скрывать.
Господин Мейсон провел комплексное тестирование, в процессе которого использовал шесть различных сторонних инструментов для выявления факта утечки.
Результаты этого исследования не порадовали специалиста — 17 из 74 VPN-сервисов допускали утечку данных.
«Мы обнаружили факт утечки в 17 из 74 сервисов. Это добрых 22,97% «лучших» VPN на рынке», — пишет Мейсон в своем исследовании.
Исследователь предоставил список тех сервисов, которые подвержены утечкам:
Hoxx VPN (как бесплатная, так платная версии)
Hola (бесплатная версия)
VPN Area (платная версия)
VPN.ht (платная версия)
SecureVPN (платная версия)
DotVPN (бесплатная версия)
Speedify (бесплатная версия)
Betternet (бесплатная версия)
Ivacy (бесплатная версия)
Touch VPN (платная версия)
VPN Unlimited (платная версия)
Zenmate (бесплатная версия)
Ace VPN (платная версия)
AzireVPN (платная версия)
BTGuard (платная версия)
Ra4w VPN (платная версия)
VPN Gate (бесплатная версия)
Среди наиболее распространенных форм утечек лидируют: DNS-утечки, утечки WebRTC и IP и утечки расширений для Chrome.
Эксперт использовал следующие инструменты:
https://ipleak.net/
https://www.perfect-privacy.com/check-ip  https://ipx.ac/run  https://browserleaks.com/webrtc
https://www.perfect-privacy.com/dns-leaktest/
https://dnsleak.com  С подробными результатами и методологией тестирования можно ознакомиться в отчете Джона Мейсона.
Anti-Malware.ru: последние новости
Пользователей Android продолжают атаковать банковскими вредоносами Мобильное приложение Burger King постоянно записывает экран смартфона Сайт Ammyy Admin скомпрометирован и раздает вредоносную программу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками107
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС142
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение