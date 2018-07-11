22,97% лучших VPN на рынке допускают утечки данных

Исследователь в области кибербезопасности Джон Мейсон (John Mason) протестировал 74 VPN-сервиса на наличие разных форм утечки данных. В ходе своих тестов специалист всеми возможными способами пытался получить реальный IP-адрес пользователя, который такие сервисы должны скрывать.

Господин Мейсон провел комплексное тестирование, в процессе которого использовал шесть различных сторонних инструментов для выявления факта утечки.

Результаты этого исследования не порадовали специалиста — 17 из 74 VPN-сервисов допускали утечку данных.

«Мы обнаружили факт утечки в 17 из 74 сервисов. Это добрых 22,97% «лучших» VPN на рынке», — пишет Мейсон в своем исследовании.

Исследователь предоставил список тех сервисов, которые подвержены утечкам:

Hoxx VPN (как бесплатная, так платная версии)

Hola (бесплатная версия)

VPN Area (платная версия)

VPN.ht (платная версия)

SecureVPN (платная версия)

DotVPN (бесплатная версия)

Speedify (бесплатная версия)

Betternet (бесплатная версия)

Ivacy (бесплатная версия)

Touch VPN (платная версия)

VPN Unlimited (платная версия)

Zenmate (бесплатная версия)

Ace VPN (платная версия)

AzireVPN (платная версия)

BTGuard (платная версия)

Ra4w VPN (платная версия)

VPN Gate (бесплатная версия)

Среди наиболее распространенных форм утечек лидируют: DNS-утечки, утечки WebRTC и IP и утечки расширений для Chrome.

Эксперт использовал следующие инструменты:

https://ipleak.net/

https://www.perfect-privacy.com/check-ip https://ipx.ac/run https://browserleaks.com/webrtc

https://www.perfect-privacy.com/dns-leaktest/

https://dnsleak.com С подробными результатами и методологией тестирования можно ознакомиться в отчете Джона Мейсона.