Компьютерные курсы для пенсионеров Омска начнут работать с 1 сентября

Первые выпускники 2018 года социальной программы обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров получили сертификаты об окончании курса. Об этом сообщается на сайте министерства труда и соцразвития Омской области. Благодаря этому ведомству 127 пожилых людей пополнили ряды активных пользователей сети Интернет.

Учебный курс рассчитан на 42 академических часа и включает в себя два образовательных модуля: «компьютерная грамотность» (20 часов) и «пользователь электронных государственных услуг» (22 часа). Слушателем может стать любой неработающий пенсионер (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). Для того чтобы записаться на обучение, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или позвонить по телефону: 25-07-75.