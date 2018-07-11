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Компьютерные курсы для пенсионеров Омска начнут работать с 1 сентября
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Компьютерные курсы для пенсионеров Омска начнут работать с 1 сентября 

АиФ-Омск 11 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
Первые выпускники 2018 года социальной программы обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров получили сертификаты об окончании курса. Об этом сообщается на сайте министерства труда и соцразвития Омской области. Благодаря этому ведомству 127 пожилых людей пополнили ряды активных пользователей сети Интернет.
Учебный курс рассчитан на 42 академических часа и включает в себя два образовательных модуля: «компьютерная грамотность» (20 часов) и «пользователь электронных государственных услуг» (22 часа). Слушателем может стать любой неработающий пенсионер (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). Для того чтобы записаться на обучение, необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или позвонить по телефону: 25-07-75.
Всего в социальной программе министерства труда и соцразвития и Пенсионного фонда, начиная с 2015 года, приняли участие более 1,9 тыс. человек.
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