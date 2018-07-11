Сенатор США призвал проверить связи Facebook и Mail.ru

Напомнив, что «в Facebook были механизмы контроля по сбору и использованию данных пользователей третьими лицами», сенатор заявил, что Mail.Ru, являясь «крупнейшей технологической компанией в России », «потенциально имела сотни интегрированных приложений в Facebook». «Если это правда, то нам нужно установить, получила ли Mail.Ru доступ к данным пользователей и что могло быть сделано с полученной информацией», — сказал Уорненр в интервью телеканалу.

В свою очередь в Facebook подтвердили телеканалу, что Mail.Ru Group разрабатывала приложения для социальной сети. По словам вице-президента по вопросам партнерства Facebook Име Арчибонга, на данный момент в соцсети не нашли каких-либо доказательств злоупотребления данными пользователей со стороны российской компании. При этом он подчеркнул, что общее расследование утечки данных все еще продолжается.

Компания Mail.Ru Group сообщила CNN, что представители Facebook не связывались с ней относительно данного расследования.