В Google Play вышло защищенное приложение для создания заметок Notes от Mozilla

Компания Mozilla, создатель популярного браузера Firefox, расширила ассортимент фирменной продукции приложением для создания заметок Notes. Новейшая разработка студии все еще находится на стадии предварительного тестирования, но уже доступна для загрузки в каталоге Google Play.

Заметки

Приложение Notes не может похвастать обширным инструментарием как, например, OneNote или Evernotes, предлагая пользователю лишь базовый набор функций. Зато новая разработка Mozilla надежно шифрует все заметки по протоколу end-to-end и синхронизирует их с настольной версией Firefox.

Из-за того, что Notes не работает с изображениями и прочими медиафайлами, разработчикам удалось добиться высочайшей скорости срабатывания. Беглое тестирование приложения показало, что даже бета-версия отличается достойным уровнем оптимизации, обеспечивая возможность молниеносного взаимодействия с заметками.

Как отправить себе ссылку

Чтобы воспользоваться функцией синхронизации с браузером, которую предлагает Notes, необходимо установить Firefox на свой компьютер и добавить одноименное расширение. Доступ к созданным заметкам будет можно получить по нажатию на пиктограмму этого расширения. С его помощью можно отправлять себе текстовые сообщения или ссылки.

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Приложение: Notes by Firefox: A Secure Notepad App (не издано)

Разработчик: Mozilla

Категория: Работа

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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