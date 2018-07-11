Устроивших набег на ФИФА украинцев «заморозили»

Социальная сеть Facebook начала проверку украинских пользователей, участвовавших в занижении рейтинга официальной страницы ФИФА. Пользователи, принявшие участие в акции, сообщили изданию «PRO-Спорт-Украина», что соцсеть временно заблокировала их аккаунты.

«Вас заметили в спаме, пройдите проверку», — говорится в сообщениях Facebook, адресованных украинским пользователям.

После флешмоба, снизившего рейтинг страницы Международной федерации футбола, ФИФА решила убрать рейтинг своей страницы в Facebook.

Ранее пользователи из Украины начали массово ставить странице ФИФА один балл, в результате чего обвалили ее рейтинг до 1,1 балла. Флешмоб частично поддержал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко . Как и остальные пользователи, он написал в комментариях профиля ФИФА «Слава Украине!» и поставил отметку не в один, а в три балла.

Флешмоб стал ответом на решение ФИФА наказать игроков хорватской сборной по футболу Огнена Вукоевича и Домагоя Виду за видео с лозунгом «Слава Украине», записанное в раздевалке после победы над сборной России. Оба футболиста ранее играли за киевское «Динамо».