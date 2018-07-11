Мобильным приложениям нужен особый подход. 11 советов, как не убить маркетинг

Что такое мобильная атрибуция?

В основе мобильной атрибуции лежит соединение данных как точек. Первая точка — это то, с чем вы взаимодействуете: рекламный баннер, пост в социальной сети, email рассылка — вы видите рекламу на смартфоне и реагируете на нее. Вы либо нажимаете на нее, либо нет, но в любом случае — ваша реакция и ваше действие — это вторая точка. Может быть, вы видите несколько объявлений для одного и того же продукта и, в конце концов, нажимаете на рекламу. Точка. Реклама наконец— то приводит вас в магазин, где вы скачиваете приложение. Вы открываете его в первый раз. Это еще одна точка. Может быть, это приложение станет вашим любимым, и вы сделаете еще несколько покупок. Точка, точка, точка.

Вместе все эти точки связывают рекламные объявления и решения, принимаемые людьми. Связь данных (как точек) на пути от рекламы к взаимодействиям пользователей — это и есть центральная задача мобильной атрибуции. Так маркетологи понимают, каким путем вы попали в приложение и что делали после того, как зашли в него.

Когда атрибуция проводится правильно, существуют данные для каждого действия, которое совершает пользователь на пути к приложению — от нажатия на рекламу до совершения покупок. Но здесь есть свои сложности: недостаток общих для индустрии стандартов (правил для расстановки точек), конкурирующие модели атрибуции (разные мнения по поводу того, какие точки учитывать), а также работа пользователей с несколькими платформами (разброс точек между вашим ТВ, планшетом, компьютером и мобильным телефоном) и фрод (создание фальшивых точек).

11 причин, почему мобильная атрибуция важна для маркетологов приложений

Трекинг мобильных приложений позволяет принимать хорошо обоснованные бизнес-решения в режиме реального времени. Нейтральный сторонний провайдер атрибуции дает вам платформу для решения следующих задач:

Узнайте, откуда пришли ваши пользователи — нажали ли они на видео или спонсируемый твит?

Найдите наиболее эффективные кампании — определите самые эффективные объявления и снова поработайте с ними.

Оптимизируйте все — используйте данные, чтобы избавиться от неработающих объявлений и настроить работающие.

Используйте умный ретаргетинг — создайте кампании, ориентированные на пользователей, которые опробовали ваше приложение, но не остались в нем.

Измеряйте, измеряйте, измеряйте — показатели удержания пользователя, жизненную ценность клиентов в разных когортах, средний доход для платящего пользователя, количество пользователей, которые переходят от freemium к premium. Все здесь.

Сравните — дают ли пользователи более высокий ROI (возврат инвестиций), если они видят определенную рекламу?

Конвертируйте — кто больше всего любит и пользуется вашим приложением и как выглядит их путь к нему? Атрибуция дает вам данные, чтобы узнать это и проложить дорогу к новым потенциальным клиентам.

Следите за своими сетями — рекламируя приложение, вы, вероятно, работаете с несколькими сетями. У каждой свои правила работы, и они никак не обмениваются данными. Поставщик атрибуции стандартизирует общение между вами и вашими сетями.

Проверяйте теории — нужно ли рекламировать приложение по вызову такси в субботу вечером? Вы можете узнать, только попробовав на практике.

Учитывайте пользователей только один раз — у разных рекламных сетей разные способы учета. Поставщик атрибуции гарантирует, что никто не будет засчитан дважды — одна точка в данных на одно событие или человека.

Понимайте свой ROI — как ваши маркетинговые усилия помогают вам достигать финансовых целей? Атрибуция позволяет вам увидеть общую картину на основе низкоуровневых данных.

Полное руководство можно посмотреть здесь.