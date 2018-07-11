Хакеры распространяют трояны с официального сайта VSDC

Неизвестные злоумышленники взломали официальный сайт популярного бесплатного аудио и видеоредактора VSDC и подменили ссылки на загрузку программного обеспечения. После перехода по скомпрометированной ссылке на компьютер пользователя загружаются инфостилер, троян для удаленного доступа и кейлогер.

По данным специалистов компании Qihoo 360, подмена официальных ссылок осуществлялась в три разных периода — 18 июня, 2 и 6 июля. После перехода по модифицированной ссылке на устройство загружается взломанная версия установщика VSDC Free Video Editor (файл Javascript). Данный файл обфусцирован, чтобы не привлекать внимание антивирусных решений.

Далее скрипт загружает три исполняемых файла. Первый представляет собой инфостилер, собирающий различные конфиденциальные данные, в том числе логины/пароли для учетных записей в Telegram, Steam и Skype и кошелька Electrum. Также вредонос делает снимки экрана. Помимо него, на компьютер загружается кейлогер, фиксирующий все нажатия на клавиатуре, и троян для удаленного доступа, использующий hVNC (Hidden VNC — Virtual Network Computing) для создания нового рабочего стола Windows. Все похищенные данные отправляются на подконтрольные злоумышленникам серверы.

Как отмечают исследователи, речь идет о глобальной атаке, затрагивающей более чем 30 стран. В настоящее время хакеры подменяют ссылки на определенный период времени, однако специалисты не исключают вероятности более масштабных атак в будущем.