Ещё
Хакеры распространяют трояны с официального сайта VSDC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры распространяют трояны с официального сайта VSDC 

SecurityLab.ru 11 июля 2018
Неизвестные злоумышленники взломали официальный сайт популярного бесплатного аудио и видеоредактора VSDC и подменили ссылки на загрузку программного обеспечения. После перехода по скомпрометированной ссылке на компьютер пользователя загружаются инфостилер, троян для удаленного доступа и кейлогер.
По данным специалистов компании Qihoo 360, подмена официальных ссылок осуществлялась в три разных периода — 18 июня, 2 и 6 июля. После перехода по модифицированной ссылке на устройство загружается взломанная версия установщика VSDC Free Video Editor (файл Javascript). Данный файл обфусцирован, чтобы не привлекать внимание антивирусных решений.
Далее скрипт загружает три исполняемых файла. Первый представляет собой инфостилер, собирающий различные конфиденциальные данные, в том числе логины/пароли для учетных записей в Telegram, Steam и Skype и кошелька Electrum. Также вредонос делает снимки экрана. Помимо него, на компьютер загружается кейлогер, фиксирующий все нажатия на клавиатуре, и троян для удаленного доступа, использующий hVNC (Hidden VNC — Virtual Network Computing) для создания нового рабочего стола Windows. Все похищенные данные отправляются на подконтрольные злоумышленникам серверы.
Как отмечают исследователи, речь идет о глобальной атаке, затрагивающей более чем 30 стран. В настоящее время хакеры подменяют ссылки на определенный период времени, однако специалисты не исключают вероятности более масштабных атак в будущем.
SecurityLab.ru: последние новости
Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт Сайт программы Ammyy Admin использовался для распространения трояна Пользователи жалуются на обновление .NET Framework от Microsoft
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками107
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС142
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение