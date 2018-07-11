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Apple доверила развитие Siri выходцу из Google
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Apple доверила развитие Siri выходцу из Google 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
В апреле стало известно, что руководитель разработок Google в области искусственного интеллекта Джон Джианнандреа перешел в Apple. Теперь производитель iPhone официально объявил, что именно поручил новому сотруднику: он возглавит новую команду, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта.
Команда эта сформирована из двух ранее отдельных групп — работавшей над технологиями машинного обучения Core ML и команды, создававшей голосового помощника Siri. Внутренняя структура обоих групп останется прежней, однако теперь они будут подчиняться одному руководителю — Джианнандреа.
Он, в свою очередь, входит в высшее руководство компании, являясь одним из 16 топ-менеджеров Apple, подчиненных непосредственно генеральному директору Тиму Куку.
За восемь лет работы Джианнандреа в Google исследования и разработки в области ИИ стали ключевыми для компании и используются теперь в массе продуктов — от собственно поиска и голосового помощника Google Assistant до ПО фотосъемки в смартфонах Google Pixel и специально разработанных «нейронных чипов».
∎Сотрудники Apple рассказали, почему Siri не хватает умачитайте также
Apple представила своего «умного помощника», Siri, первой среди IT-гигантов, однако в настоящее время «яблочный» ассистент заметно уступает в функциональности и «уме» Google Assistant и Amazon Alexa. Помочь Apple догнать конкурентов могут разработки в области машинного интеллекта, которые позволят повысить качество распознавания речи и улучшить «понимание» гаджетами отданных естественным языком команд.
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