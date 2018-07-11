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Microsoft исправила 53 уязвимости в 15 продуктах 

SecurityLab.ru 11 июля 2018
Фото: SecurityLab.ru
Компания Microsoft выпустила пакет исправлений за июль 2018 года. В текущем месяце производитель исправил 53 уязвимости, в том числе 8 критических в 15 различных продуктах.
Список приложений, получивших исправления в текущем месяце, включает:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Microsoft Windows
Microsoft Office и Microsoft Office Services
ChakraCore
Adobe Flash Player.NET Framework
ASP.NET  Microsoft Research JavaScript Cryptography Library
Skype for Business и Microsoft Lync
Visual Studio
Microsoft Wireless Display Adapter V2 Software
PowerShell Editor Services
PowerShell Extension for Visual Studio Code
Web Customizations for Active Directory Federation Services
Критические уязвимости, позволяющие удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код, были исправлены в программной платформе.NET Framework (CVE-2018-8284, CVE-2018-8260), пакете Microsoft Office (CVE-2018-8281, CVE-2018-8300, CVE-2018-8312), Microsoft PowerShell (CVE-2018-8327), Skype for Business и Microsoft Lync (CVE-2018-8311), а также линейке продуктов Visual Studio (CVE-2018-8172).
Помимо этого, в июльский пакет исправлений также включены обновления безопасности для Flash Player, недавно выпущенные компанией Adobe.
С полным списком исправленных проблем можно ознакомиться здесь.
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