Высокая сменяемость авторов и слабый поиск Facebook дают преимущества YouTube

Данные Tubular показывают насколько Facebook и YouTube отличаются как видеоплатформы. Эти отличия влияют на все, что касается использования платформ как авторами, так и пользователями.

В своем обзоре State of Online Video report for Q2 2017 Tubular выделяет основные отличительные черты YouTube и Facebook. Эти отличия иллюстрируют насколько по-разному два гиганта соцмедиа работают как с авторами, так и пользователями.

Авторы видео чаще переключаются с Facebook

Хотя и Facebook, и YouTube занимаются развитием своих видеоплатформ, изменения серьёзно влияют на авторов. На YouTube и Facebook новые авторы начинают публиковать свои материалы каждый день, но лишь небольшая часть из них становится действительно популярными. И YouTube, похоже, лучше справляется с задачей удержания популярных авторов в топе рейтингов.

Более половины (55%) Топ-1000 авторов на YouTube остались неизменным в период между 2 кварталом 2016 и 2 кварталом 2017 годов. В то же время Facebook смог сохранить лишь 32% Топ-1000 за тот же период. Иначе говоря, популярные авторы находят YouTube более привлекательной платформой в долгосрочной перспективе.

Спонсируемое видео — ключевое преимущество Facebook

Пока YouTube лучше работает с авторами, Facebook более привлекателен для брендов. По данным Tubular, в июне 2017 года на Facebook размещалось в 5 раз больше спонсорского видео (2,2 млрд единиц), чем на YouTube (438 млн единиц). Facebook показал рост в 258% по числу просмотров спонсируемого видео и 311% рост загрузок таких видео период с апреля 2016 по июнь 2017 года. YouTube при этом зафиксировал 99% и 33% соответственно.

И хотя пользователи соцмедиа много смотрят спонсорское видео, предпочитают они совсем другой контент.

Жанровые различия смотрения на Facebook и YouTube

Есть некоторая фундаментальная разница в том, как люди потребляют контент на Facebook и YouTube. Наиболее очевидным является тот факт, что YouTube — это социальная видеоплатформа, а Facebook — социальная платформа с видео. Проще говоря, видео не является основной причиной, по которой люди посещают Facebook.

Наиболее популярными жанрами по просмотрам на Facebook во 2 квартале 2017 года были развлечения (39%), люди и блоги (14%) и общие интересы (17%). Жанрами, демонстрирующими наибольшее увеличение доли просмотров стали развлекательные программы для детей (+43%) и образование (+32%). Жанр семья и воспитание показал наибольшее снижение, наряду с новостями и политикой.

У YouTube гораздо больший набор жанров. Самый большой из них — музыка и танцы с 26% просмотров, а также общие интересы и развлекательная анимация для детей. Жанры, показавшие наибольший рост с 2016 года — еда и напитки и спорт.

Отличия в поиске

И YouTube, и Facebook предлагают своим пользователям социальное видео, но организация его поиска существенно отличаются.

Facebook имеет меняющийся раздел для видео. Его платформа претерпела много изменений. Например, создание раздела Watch, изменения алгоритма поиска и акцент на комментариях друзей и членов семьи, а не брендов. Эти многочисленные изменения могут быть причиной столь значительного изменения его топа авторов по сравнению с YouTube. YouTube в свою очередь также производил много изменений в алгоритме поиска и нахождения видеоконтента. Тем не менее, видеостратегия осталась почти неизменной, поскольку изменения алгоритма коснулись приоритета продолжительности просмотра над самими просмотрами.

YouTube позволяет пользователям находить видео через поиск, а также рекомендует контент через раздел Рекомендуемое. Facebook дает возможность пользователям находить видео через раздел Watch, хотя популярность этой функции у авторов и зрителей вызывает сомнения. Большинство видео, однако, находится пользователем Facebook, при пролистывании их новостной ленты. Возможно, более динамичный процесс поиска на YouTube учитывает разнородность видео, просматриваемого на платформе. Проще говоря, на YouTube легче найти новые типы контента. Несмотря на различия в процессе поиска, детский контент очень популярен на обеих платформах.

ИСТОЧНИК: nSCREENMEDIA