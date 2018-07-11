В понедельник сотрудники Google обновили веб-версию Pay. Сервис получил ярко выраженные черты фирменного дизайна Material Theme и удобную навигацию. Теперь очередь апдейта дошла до приложения. Google Pay 2.70 научилась отправлять деньги друзьям и показывать историю активности.
Главное нововведение Google Pay — карусель для отправки денег контактам, сообщает 9to5google. Пользователи могут одолжить деньги друзьям или разделить счёт за совместный ужин. Функция работает для жителей США, однако скоро её активируют и в Великобритании. Информация по другим странам отсутствует.
Отправлять деньги можно даже по расписанию. Например, каждое десятое число.
Новая вкладка Passes сохраняет посадочные талоны на самолёт, подарочные карты и билеты в кино и на концерты.
Окно платежей содержит список банковских карт и вдобавок показывает баланс в Google Play.
Напомнить о последних операциях — задача вкладки «Активность».
Новая версия приложения постепенно появляется в Google Play. Решения Google по традиции обсуждаем в Телеграм-канале AndroidInsider.