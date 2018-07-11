Один пароль, или Как приучить себя к безопасности?

Пароль с датой рождения, с номером телефона или со словом «пароль»… Рассказываем, почему так делать не стоит и как максимально защитить свой аккаунт от возможного взлома.

Ненадежные пароли — это какие?

Это, как мы уже говорили, дата рождения, фамилия, имя, девичья фамилия, простые цифровые вариации вроде 123456, password, qwerty (первые шесть букв на клавиатуре). Если у вас стоит какой либо из этих паролей — то срочно меняйте, поскольку они самые простые и очевидные, взломать их проще всего. Также есть люди, у которых один пароль от всего — в этом случае вы становитесь еще более уязвимы. Эти пароли являются самыми популярными и взламываются с помощью специальных программ, которые перебирают комбинации. Нечасто употребимые слова вроде «фильдеперсовый» или “ ромбокубооктаэдр”, к сожалению, тоже не являются гарантией надежности по той причине, что системы подбора могут использовать различные словари и система довольно быстро найдет подходящее слово. То же самое касается слова и последовательности цифр — их подобрать труднее, но опять-таки возможно.

Почему ненадежный пароль — это опасно?

Потому что в случае, если вашу основную почту взломает неизвестный злоумышленник, то он может сменить пароли от всех соцсетей. С данными также можно взломать пароль от айклауда или гуглплея, украсть ваши деньги или заблокировать смартфон. Зная паспортные данные (а многие люди хранят скан паспорта в почте), хакер может сменить пароль от интернет-банка и распоряжаться вашими деньгами или даже взять кредит в недобросовестной кредитной организации. Поэтому да, ненадежный пароль — это очень плохо.

А какие пароли — надежные?

Самый надежный пароль — это тот, в котором использовано много символов — желательно не менее десяти. Символы должны быть разными: буквы (заглавные и строчные), знаки препинания, валют и т. д. Но при этом важно помнить, что знаки не должны образовывать слова — иначе их опять-таки легко подобрать. Условно комбинацию вроде hKb%F*ааj#n”@990 найти трудно.

Но ведь это невозможно запомнить!

Действительно, держать такое в голове трудно. Здесь на помощь могут прийти специальные программы, которые генерируют и хранят пароли. Например у «Касперского» есть программа Kaspersky Password Manager, которая позволяет генерировать и хранить пароли, а также данные банковских карт на компьютерах и мобильных устройствах. Среди других программ 1Password, которая подходит как для Mac, так и для Windows. Приложение хранит базу паролей локально на устройстве и никогда не синхронизируется с удаленными серверами. Базу также можно синхронизировать через iCloud, локальную сеть Wi-Fi или Dropbox. К сожалению, код от хранилища вам все-таки придется запомнить, тут уже ничего не попишешь.

А какие еще есть способы?

Еще можно использовать для входа в почту, соцсети или иные приложения двухфакторную аутентификацию. Это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов. Например, сначала вы вводите логин и пароль, а потом — специальный код, который приходит по SMS или электронной почте. Возможность настроить двухфакторную аутентификацию есть в Facebook, ВКонтакте, Gmail и других популярных сервисах.

Также можно попытаться придумывать пароли, используя какую-нибудь длинную фразу. Но лучше, если это будет фраза, понятная только вам, а не строчка из стихотворения, поскольку последние тоже могут быть подобраны. Если все-таки хочется стихи, то можно попробовать автогенерируемые, например как делает Яндекс-автопоэт. И не записывайте никогда пароли в почте или же соцсетях — там их тоже нетрудно отыскать. Лучше уж проверенный способ — на бумаге.