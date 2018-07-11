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Facebook тестирует рекламу с AR в новостной ленте
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Facebook тестирует рекламу с AR в новостной ленте 

Sostav.ru 36 минут назад
Фото: Sostav.ru
Facebook начала тестировать в США рекламные ролики с применением технологии дополненной реальности (AR). Функция доступна прямо в новостной ленте, сообщили в пресс-службе компании.
Новый формат позволяет людям взаимодействовать с товаром и примерять разные образы. Первыми нововведение протестировали бренды модных аксессуаров, косметики, мебели и игр. Например, MichaelKors предлагал «примерить» различные модели солнечных очков.
NIKE использовал AR в Messenger, чтобы анонсировать новые модели. Благодаря этой рекламе компания распродала обувь меньше чем за час.
Автомобильный бренд KIA для запуска новой модели Stinger GT использовал инструменты AR в сочетании с рекламной кампанией с переходом в Messenger, что увеличило ежедневные поисковые запросы на 46% и привело к увеличению числа звонков в дилерские центры на 20%.
Другие бренды, такие как Sephora, NYX, Bobbi Brown, Pottery Barn, Wayfair и King, также начнут тестирование нового формата позже этим летом.
Кроме того, Facebook запускает набор инструментов Video Creation Kit по всему миру — с ним рекламодателям будет проще создавать мобильные рекламные видеоролики, используя существующие фото и видео. Когда реклама с AR станет доступна в других странах мира, в Facebook не уточнили.
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