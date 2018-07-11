Facebook столкнулась с первым штрафом $663 387 из-за Cambridge Analytica

Facebook столкнулась с первым штрафом за инцидент с Cambridge Analytica. Как сообщает британское Управление комиссара по информации, социальная сеть должна выплатить 500 000 фунтов стерлингов ($663 387).

Социальной платформе вменяется два нарушения — Закона о защите данных и недостаточной прозрачности в отношении использования пользовательских данных третьими лицами.

«Facebook не смогла обеспечить ту степень защиты данных, которую требует от компаний Закон о защите данных. Наша основная цель в этой ситуации — внести коррективы и восстановить доверие и уверенность в нашей демократической системе», — заявила Элизабет Денхам, комиссар по информации.

500 000 фунтов стерлингов — максимальная сумма, предусмотренная Законом о защите данных, принятым в 1998 году.

В марте вокруг Facebook начала складываться не совсем здоровая ситуация — социальная сеть столкнулась с самой серьезной утечкой на данный момент. Согласно отчету The Guardian , Cambridge Analytica незаконно собрала более 50 миллионов анкет пользователей Facebook без их согласия, эти данные были использованы для воздействия на результаты выборов в США

После инцидента британские службы провели обыск в офисе Cambridge Analytica. А бывшего сотрудника этой компании вызвали в Сенат США