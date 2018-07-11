Facebook столкнулась с первым штрафом $663 387 из-за Cambridge Analytica 

Facebook столкнулась с первым штрафом за инцидент с Cambridge Analytica. Как сообщает британское Управление комиссара по информации, социальная сеть должна выплатить 500 000 фунтов стерлингов ($663 387).
Социальной платформе вменяется два нарушения — Закона о защите данных и недостаточной прозрачности в отношении использования пользовательских данных третьими лицами.
«Facebook не смогла обеспечить ту степень защиты данных, которую требует от компаний Закон о защите данных. Наша основная цель в этой ситуации — внести коррективы и восстановить доверие и уверенность в нашей демократической системе», — заявила Элизабет Денхам, комиссар по информации.
500 000 фунтов стерлингов — максимальная сумма, предусмотренная Законом о защите данных, принятым в 1998 году.
В марте вокруг Facebook начала складываться не совсем здоровая ситуация — социальная сеть столкнулась с самой серьезной утечкой на данный момент. Согласно отчету The Guardian, Cambridge Analytica незаконно собрала более 50 миллионов анкет пользователей Facebook без их согласия, эти данные были использованы для воздействия на результаты выборов в США.
После инцидента британские службы провели обыск в офисе Cambridge Analytica. А бывшего сотрудника этой компании вызвали в Сенат США.
Сегодня даже стало известно, что крупнейший российский техногигант Mail.ru Group в числе прочих компаний получал доступ к данным пользователей платформы Facebook.