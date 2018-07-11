Ещё
Telegram будет обновляться даже без Google Play и Apple App Store
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegram будет обновляться даже без Google Play и Apple App Store 

Ferra.ru 11 июля 2018
Фото: iguides.ru
Команда Telegram готовит обновление мессенджера для Android и iOS, которое позволит обновляться внутри приложения без использования онлайн-магазинов приложений Google Play и App Store. Об этом сообщил канал Telegram Info, подкрепив своё заявление скриншотами.
Таким образом, даже если Роскомнадзор сумеет добиться от Apple и Google удаления приложений из локальных магазинов, то ничего страшного для пользователей не случится. Они всё равно смогут получать апдейты.
Напомним, блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Тогда Роскомнадзор не только начал массово блокировать IP-адреса, но и потребовал от Apple и Google удалить Telegram из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play.
В попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.
Среди «попавших под удар» массово присутствовали сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.
Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 3,7 млн
Ferra.ru: последние новости
Цифра дня: Сколько изменников родины насчитала Facebook среди россиян? Facebook делился закрытыми данными своих пользователей с Mail.ru Microsoft представила свой самый маленький и дешёвый планшет
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками97
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС141
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение