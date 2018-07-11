Украинцы после ФИФА устроили массовый набег на страницу Газпрома

Украинские пользователи Facebook обрушили рейтинг Газпрома в социальной сети до 1,5 звезд из пяти возможных.

Рейтинг компании в соцсети резко упал после того, как вечером во вторник украинские пользователи начали массово ставить оценки в один балл на странице Газпрома, сообщает ТСН.

Кроме того, пользователи оставляли комментарии «Слава Украине !» и «Слава Хорватии !». За несколько часов в рейтинге собралось около 700 оценок в один балл, в связи с чем российской компании пришлось закрыть опцию оценки сайта.

Ранее такой же трюк украинцы проделали со страницей ФИФА в Facebook в отместку за наказание хорватских игрока и тренера Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Позже Facebook начал блокировать украинских пользователей.