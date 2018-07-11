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Украинцы после ФИФА устроили массовый набег на страницу Газпрома
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Украинцы после ФИФА устроили массовый набег на страницу Газпрома 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинские пользователи Facebook обрушили рейтинг Газпрома в социальной сети до 1,5 звезд из пяти возможных.
Рейтинг компании в соцсети резко упал после того, как вечером во вторник украинские пользователи начали массово ставить оценки в один балл на странице Газпрома, сообщает ТСН.
Кроме того, пользователи оставляли комментарии «Слава Украине!» и «Слава Хорватии!». За несколько часов в рейтинге собралось около 700 оценок в один балл, в связи с чем российской компании пришлось закрыть опцию оценки сайта.
Ранее такой же трюк украинцы проделали со страницей ФИФА в Facebook в отместку за наказание хорватских игрока и тренера Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Позже Facebook начал блокировать украинских пользователей.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как Международной федерации футбола приходится бороться с безумием Украины.
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