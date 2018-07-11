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Кабмин утвердил правила подключения к системам теплоснабжения
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Кабмин утвердил правила подключения к системам теплоснабжения 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Правительство России утвердило порядок подключения к системам теплоснабжения и обеспечении недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, сообщается на сайте кабмина.
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В частности, утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению к системам теплоснабжения, и Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
Это позволит усовершенствовать механизм обеспечения недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения.
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