Кабмин утвердил правила подключения к системам теплоснабжения

Правительство России утвердило порядок подключения к системам теплоснабжения и обеспечении недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, сообщается на сайте кабмина.

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В частности, утверждены Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению к системам теплоснабжения, и Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Это позволит усовершенствовать механизм обеспечения недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения.