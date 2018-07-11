Ещё
Утверждён новый порядок подключения к системам теплоснабжения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утверждён новый порядок подключения к системам теплоснабжения 

News.ru 11 июля 2018
Фото: News.ru
В России будет действовать новый порядок подключения к системам теплоснабжения и правилам обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии. Это информация опубликована сайте кабмина.
Недискриминационный доступ это обеспечение равных условий предоставления данных услуг для все потребителей.
По новым правилам, если организация заключила с клиентом договор на подключение, то она обязана предоставлять услуги по обслуживанию. Если этого не происходит, клиент может отстаивать свои права в суде.
Ранее News.ru опубликовало статью, где рассказывается о том, как Россия осталась без «зелёной» энергетики.
News.ru: последние новости
Хакеры заразили трояном лицензионный софт Эксперт: Burger King вряд ли ворует секретные данные СМИ: Facebook сливал данные о пользователях в Mail.Ru Group
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками112
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня17
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС142
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение