Утверждён новый порядок подключения к системам теплоснабжения

России будет действовать новый порядок подключения к системам теплоснабжения и правилам обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии. Это информация опубликована сайте кабмина.

Недискриминационный доступ это обеспечение равных условий предоставления данных услуг для все потребителей.

По новым правилам, если организация заключила с клиентом договор на подключение, то она обязана предоставлять услуги по обслуживанию. Если этого не происходит, клиент может отстаивать свои права в суде.

Ранее News.ru опубликовало статью, где рассказывается о том, как Россия осталась без «зелёной» энергетики.