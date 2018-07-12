В работе Facebook произошел сбой

Европейские пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Ряд европейских пользователей Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Нидерландах, Согласно информации сайта, технические неполадки в соцсети в основном наблюдаются в Бельгии Великобритании , Германии, Италии Испании и ряде других европейских стран.