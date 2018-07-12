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В работе Facebook произошел сбой
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Европейские пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Karen Bleier
Ряд европейских пользователей Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации сайта, технические неполадки в соцсети в основном наблюдаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Италии, Испании и ряде других европейских стран.
Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
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