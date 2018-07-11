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За отказ удалять из Сети информацию будут сажать
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За отказ удалять из Сети информацию будут сажать 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Парламентарии требуют усилить ответственность за неисполнение судебных предписаний по удалению или опровержению недостоверной информации из интернета. Инициаторами поправок в УК РФ и КоАП стали Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Сергей Боярский из «Единой России». Об этом сообщили «Известия».
Ответственность за распространение порочащей или недостоверной информации в Сети может быть усилена — штрафами и годом лишения свободы за злостное несоблюдение постановлений суда.
Поправки предложенные группой парламентариев предполагают усиление ответственности за игнорирование предписаний суда об опровержении или удалении из Сети информации, которая была признана порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, экстремистской, направленной на разжигание войны или вредной для детей.
В случае, когда человек намеренно игнорирует решение суда, наказать его предлагают штрафом от 5 до 20 тысяч рублей.
«За последующие нарушения — от 10 до 25 тысяч рублей, либо административный арест до 10 суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 до 200 тысяч рублей в обоих случаях», — уточняется в пакете поправок, который 11 июля планируют поддержать в думском комитете по госстроительству и законодательству.
В случае, когда судебные приставы дважды за год оштрафуют упорствующего нарушителя, его могут привлечь к уголовной ответственности с вероятностью лишения свободы на срок до 1 года или штраф до 50 тысяч рублей.
В начале июля стало известно, что Росстандарт усилит меры наказания за недолив топлива на автозаправочных станциях. Недобросовестных продавцов планируют обложить оборотными штрафами, а на заправках ввести новые правила учета и контроля топлива.
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