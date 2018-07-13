В WhatsApp появится новая функция

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp. Пользователи смогут помечать сообщения как прочитанные, не открывая мобильное приложение.

Функция должна быть доступна в следующем обновлении WhatsApp. Сейчас ее можно увидеть в бета-версии, сообщает издание Wabetainfo.

Разработчики мессенджера ожидают, что нововведение позволит быстрее избавляться от спама и устаревших писем. Сейчас приложение предусматривает лишь возможность «быстрого ответа» на уведомления.

News.ru сообщал, что с конца июня в WhatsApp можно создавать каналы. В мае приложение подарило своим пользователям функцию групповых аудио— и видеозвонков.