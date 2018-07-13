Ещё
В WhatsApp появится новая функция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В WhatsApp появится новая функция 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Bruno Amaral
Новая функция появится в мессенджере WhatsApp. Пользователи смогут помечать сообщения как прочитанные, не открывая мобильное приложение.
Функция должна быть доступна в следующем обновлении WhatsApp. Сейчас ее можно увидеть в бета-версии, сообщает издание Wabetainfo.
Разработчики мессенджера ожидают, что нововведение позволит быстрее избавляться от спама и устаревших писем. Сейчас приложение предусматривает лишь возможность «быстрого ответа» на уведомления.
News.ru сообщал, что с конца июня в WhatsApp можно создавать каналы. В мае приложение подарило своим пользователям функцию групповых аудио— и видеозвонков.
News.ru: последние новости
Burger King обвинили в шпионаже Трамп за сутки потерял 300 тысяч фолловеров Зарегистрированы новые iPhone и iPad
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании205
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений518
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека73
Этуш экстренно госпитализирован
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение